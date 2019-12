Foi na Rússia que o Pai Natal começou este ano a distribuir presentes. Como sabemos? Graças ao NORAD Tracks Santa, o serviço oferecido pelo Comando Norte-Americano de Defesa Aeroespacial (NORAD, na sigla em inglês) aos mais pequenos e aos que gostam de manter vivo o espírito natalício.

Neste site, é possível seguir em tempo real o Pai Natal, que no trenó guiado pelas renas vai fazendo paragens pelo mundo inteiro para deixar as prendas.

O Comando Norte-Americano começou a "seguir" o Pai Natal depois de uma loja nos EUA pedir para as crianças ligarem para o Pai natal através de uma linha telefónica especial. Mas, no anúncio, o número estava incorreto, pelo que todas as chamadas foram parar ao comando de Defesa. De acordo com as informações na página de Facebook na NORAD, o Diretor de Operações, Harry Shoup, recebeu a primeira ligação para o Pai Natal e pediu à equipa para ver no radar se existia alguma indicação da rota do velho de barbas brancas. E havia. Desde então, as crianças recebem uma atualização sobre a posição do Pai Natal na véspera e dia de Natal.