Um homem armado fez, na tarde desta quinta-feira, seis reféns num banco no centro de Le Havre, no norte de França. Equipas das unidades de elite da polícia francesa já se encontram no local.

De acordo com a imprensa francesa, que cita fontes policiais, o homem, de 34 anos, tem um histórico de problemas mentais graves.

Segundo o Le Parisien, inicialmente, o sequestrador fez seis reféns, mas algum tempo depois acabou por libertar três deles. A primeira pessoa foi libertada ao final de uma hora, a segunda ao final de quase três e a terceira à instantes.

Nenhum dos reféns que foi libertado apresentou qualquer tipo de ferimento.

⚠️Opération en cours au Havre - Périmètre de sécurité à respecter pic.twitter.com/gbZ8NeS6QE — Préfet de la Seine-Maritime (@Prefet76) August 6, 2020

As autoridades já isolaram toda a área circundante e pediram às pessoas que não se aproximassem do local.

Sabe-se ainda que este homem está armado com uma pistola, mas, até ao momento, não efetuou qualquer disparo. As suas reivindicações são ainda desconhecidas.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, já reagiu na rede social Twitter. Disse que está a acompanhar a situação "com grande atenção, em contacto estreito com o Perfeito e o Diretor-Geral da Polícia Nacional".

De Beauvau, je suis la situation au Havre avec beaucoup d’attention, en étroit contact avec le Préfet et le Directeur général de la Police nationale.



Suivez les consignes de la @prefet76. https://t.co/3WXC5kQQcE — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 6, 2020