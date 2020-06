Tom Hagen, o milionário norueguês que chegou a ser detido por suspeitas de estar envolvido no homicídio da mulher, oferece agora uma recompensa de cerca de um milhão de euros a quem tiver informações sobre o paradeiro de Anne-Elisabeth Hage, desaparecida há quase 20 meses.

Segundo o El País, o advogado de Hagen, Svein Holden, disse em entrevista a um canal norueguês que o milionário teme que a mulher não seja encontrada e, por isso, decidiu "dar alguns passos" para descobrir o que aconteceu.

Anne-Elisabeth, de 68 anos, foi vista pela última vez a 31 de outubro de 2018 na sua casa em Lørenskog, perto de Oslo, onde foi encontrada uma carta de alegados sequestradores exigindo um resgate em criptomoeda num valor equivalente a cerca de 520 milhões de euros. Caso o dinheiro não fosse recebido, segundo a missiva, a mulher do empresário seria assassinada.

Até agora, a polícia tem dois suspeitos no caso: o marido de Anne-Elisabeth e um homem de 30 anos, especialista em criptomoeda e que tem relação com Hagen. O milionário chegou a ser detido no passado mês de abril, acusado de colaboração em homicídio. Acabou por ser libertado e, desde então, tem reiterado a sua inocência, mas a polícia acredita que a denúncia de sequestro serviu apenas para encobrir a morte da vítima, ainda que não sejam claras as motivações de Hagen para matar a mulher.

O advogoado do empresário garante que não se trata de iniciar agora uma investigação privada e que as autoridades receberão todas as pistas que forem entregues para receber a recompensa. Mas a ação levantou muitas críticas, nomeadamente de antigos investigadores da polícia, que acreditam que o facto de um dos principais suspeitos estar a oferecer dinheiro por informações poderá comprometer a investigação.