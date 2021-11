As autoridades norueguesas abateram um homem que ameaçou várias pessoas com uma faca em Oslo. O suspeito estava seminu e terá ameaçado várias pessoas na zona de Bislett. O incidente ocorreu por volta das 9:00, hora local.

#Oslo Området Bislett. Politiet bekrefter at det har vært en konfrontasjon mellom politiet og minst en person til. Det har blitt avfyrt skudd. Situasjonen er pr nå ikke avklart. Det er mye politi i området. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 9, 2021

#Oslo, na área de Bislett. A polícia confirma que houve um confronto entre agentes e pelo menos uma pessoa. Disparos foram feitos. A situação ainda não está clarificada. Há muita polícia na área”, pode ler-se no Twitter da Polícia de Oslo.

De acordo com as autoridades, não há feridos a registar com exceção de um agente, que ficou ferido sem gravidade.

Politiet kan bekrefte at en tjenesteperson også er skadet i hendelsen. Politiet jobber fortsatt på stedet. Innsatsleder vil gi en uttalelse på stedet om kort tid. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 9, 2021

A Polícia confirma que um agente ficou ferido durante o incidente. A Polícia continua a trabalhar no local. Será dada uma conferência de imprensa no local”, referem as autoridades.

Nas redes sociais começam a surgir as primeiras imagens do momento em que polícia interceta o suspeito.