O número de mortos no maior tiroteio na história do Canadá aumentou esta quarta-feira de 19 para 22.

O massacre, que durou cerca de 14 horas entre sábado e domingo, ocorreu na Nova Escócia. Inicialmente tinham sido contabilizados 16 mortos.

A polícia já tinha alertado que o número de vítimas mortais podia aumentar, uma vez que estaria a investigar 16 locais do crime entre as regiões norte e centro da Nova Escócia.

De acordo com a BBC, entre as vítimas mortais está um jovem de 17 anos, uma profissional de saúde grávida e uma agente da Royal Canadian Mounted Police.

O autor dos disparos, um homem de 51 anos, foi abatido pela polícia ao final de 16 horas de perseguição.

As autoridades ainda não conseguiram determinar os motivos do crime, no entanto, avançam que o homicida conhecia algumas das vítimas.

A investigação tem corrido de forma mais lenta, uma vez que o homicida ateou pelo menos cinco incêndios durante o massacre. Assim, a polícia terá de procurar pelos destroços das casas queimadas, admitindo que a investigação poderá durar vários meses.