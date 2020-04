Foi na noite do último sábado que um homem atirou mortalmente sobre 16 pessoas na Nova Escócia, no Canadá. O ataque durou aproximadamente 12 horas e terá começado na localidade de Portapique.

As autoridades foram chamadas a uma zona habitacional, onde as vítimas foram encontradas no interior e exterior de casas. Para além dos disparos, o atirador terá ateado fogo a vários edifícios e casas, colocado-se em fuga.

Momentos depois, a polícia de Nova Escócia identificou Gabriel Wortman como o suspeito do massacre: um homem de 51 anos, caucasiano, careca, de olhos verdes e com uma altura entre 1,80m e 1,90m.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

Descrito como "armado e perigoso", as autoridades avançaram que o suspeito estaria a conduzir um veículo que parecia ser da polícia de Nova Escócia e poderia estar a usar o uniforme da mesma força policial.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

Gabriel Wortman estava registado como dentista

No domingo, 12 horas depois de ter cometido o primeiro crime e na sequência de uma perseguição policial, Gabriel Wortman foi detido numa estação de serviço.

Um responsável da polícia local disse que Gabriel não conhecia as pessoas que assassinou e que, por ter farda de polícia e o carro disfarçado como se o fosse, demonstra que não foi “um ato aleatório”.

Gabriel Wortman estava, aliás, registado como dentista em Dartmouth, de acordo com o site da Sociedade de Dentistas da Nova Escócia.

Os contornos da morte não foram clarificados pelas autoridades

A polícia avançou inicialmente que Gabriel Wortman tinha sido preso, mas depois disse que este tinha morrido.

"Gabriel Wortmann, suspeito de busca ativa de atiradores de elite, está agora sob custódia", escreveram as autoridades no Twitter.

Gabriel Wortman, suspect in active shooter investigation, is now in custody. More information will be released when available. Thank you for your cooperation and support. #Colchester — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

De acordo com a imprensa local, o responsável pelas operações criminais da polícia de Nova Escócia, Chris Skin, não deu pormenores de como o atirador morreu, mas adiantou que o suspeito foi morto a tiro pela polícia.