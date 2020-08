É um fenómeno raro, impressionante e que contraria as leis da natureza.

Em Nova Gales do Sul (NSW, sigla em inglês), na Austrália, os ventos fortes e as chuvas torrenciais resultaram numa cascata invertida. Aconteceu no Royal National Park e as imagens estão a correr o mundo.

Fortes tempestades têm sido registadas em vários pontos do mundo e mesmo regiões que não costumam ser muito afetadas, a mãe natureza está a falar mais alto.

Em julho, após chuvas fortes e intensas rajadas de vento, várias casas de luxo em NSW ficaram em risco de ruir, devido à erosão costeira.

Os moradores foram obrigados a abandonar as suas habitações e ainda não se sabe quando poderão regressar.