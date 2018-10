Era suposto ser um dia de festa, mas acabou em tragédia. Uma limusine que transportava vários casais para uma festa de aniversário não parou em um cruzamento e atingiu um veículo estacionado, provocando a morte a 20 pessoas.

Segundo a CNN, que cita o vice-superintendente da Polícia do Estado de Nova Iorque, Chris Fiore, a limusine Ford Excursion 2001 circulava para sudoeste, na State Route 30, mas não parou no cruzamento com a State Route 30 A e colidiu com um SUV em um estacionamento pouco antes das 14 horas do passado sábado.

As 18 pessoas que viajavam na limusine, incluindo o motorista, morreram, disse ainda Fiore. As restantes vítimas mortais caminhavam no local da tragédia.

Erin Vertucci e o marido, Shane McGowan, que se casaram em junho, estão entre vítimas da limusine, segundo confirmou a tia da jovem, Valerie Abeling. As autoridades recusaram, para já, revelar os restantes nomes, mas os media norte-americanos falam também de quatro irmãs e dos seus maridos, e que o aniversário seria de uma delas, embora não se perceba se Erin Vertucci será uma dessas irmãs.

Segundo o mesmo responsável da polícia, a investigação em curso vai permitir apurar se os ocupantes da limusine estavam a usar cintos de segurança, se os travões do veículo estavam a funcionar ou se o motorista estava em excesso de velocidade.

A equipa do National Transportation Safety Board espera permanecer no local por cerca de cinco dias, disse o presidente do NTSB, Robert Sumwalt.

NTSB media availability @ 3 pm ET on New York limo crash at NY State Police Troop G HQ. 760 Troy Schenectady Rd, Latham NY 12110. — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) 7 de outubro de 2018

"20 vítimas mortais é simplesmente horrível", disse Sumwalt. "Estou no conselho há 12 anos e esta é uma das maiores perdas de vidas que vemos em muito tempo (…) este é o acidente de transporte mais mortal neste país desde fevereiro de 2009. "