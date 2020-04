Mais de 70 pessoas foram infetadas, e 4 mil estão a ser testadas, em Harbin, uma cidade com cerca de 10 milhões de habitantes no norte da China, depois de, alegadamente, uma estudante vinda de Nova Iorque ter importado o vírus. A jovem chegou no dia 19 de março, depois de duas escalas em Hong Kong e Pequim. Apesar de ter testado negativo, as análises aos anticorpos deram positivo, o que significa que, em algum momento, a rapariga já esteve infetada.

Tendo em conta que um dos grandes medos universais é a existência de segundas vagas da pandemia, as autoridades de Harbin decidiram implementar medidas altamente restritivas para tentar conter um um novo surto no país liderado por Xi Jinping.

Os ajuntamentos estão proibidos, e as entradas e saídas da cidade estão a ser fortemente controladas pela polícia. No aeroporto, e nas estações de comboio, foram instalados pontos de verificação para avaliar a temperatura corporal de quem chega.

Além disso, antes de entrar em espaços públicos e complexos residenciais, as pessoas devem provar, através da app de controlo criada pelo governo, que não estão infetadas, para além de terem de usar máscara.

Os casamentos, os funerais e os eventos públicos foram cancelados, e qualquer pessoa que se encontre em quarentena deve efetuar dois testes de diagnóstico à Covid-19 e um teste de anticorpos ao vírus, para perceber se já esteve, ou não, infetada.

Quem chega do estrangeiro, passa a estar obrigado a uma quarentena de 28 dias.

A notícia, que serve de alerta também para o resto do mundo sobre a resistência do novo coronavírus, chega no dia em que a China anunciou que já só existem dois doentes internados em estado crítico na cidade de Wuhan, o local onde surgiu a pandemia.

Esta quinta-feira, o país asiático reportou dez novos casos de infeção, dos quais seis foram importados, um número que, ainda assim, é mais baixo do que o de ontem, quando foram registadas 23 novas infeções.

Até agora, a China contabiliza um total de 82.798 casos de Covid-19, e 4.632 mortos.