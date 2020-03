De acordo com a CNN, o novo coronavírus já provocou a morte a 1.046 pessoas, nos Estados Unidos. O número de infetados sobe, assim, para 75.233, segundo dados da universidade Johns Hopkins.

O estado de Nova Iorque continua a ser aquele que concentra maior número de casos, com 37.258, ou seja, praticamente metade do número de total de testes positivos em todo o país.

Entretanto, a Florida continua a ser um foco de preocupação, com 2.000 casos positivos. O número não é, para já, muito elevado, porém, depois das medidas de isolamento social impostas em Nova Iorque, milhares de habitantes da cidade viajaram até à Florida, para aproveitar o sol, podendo contaminar muitas outras pessoas.

Por isso mesmo, o governador do estado do sul do país impôs toque de recolher obrigatório já a partir de amanhã. Entre as 10 da noite e as 5 da manhã, ninguém está autorizado a sair de casa, a menos que seja para trabalhar, para passear os cães ou caso se trate de uma emergência médica.