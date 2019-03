Pelo menos 29 pessoas ficaram feridas por causa da turbulência num voo da Turkish Airlines com destino a Nova Iorque. Três passageiros foram transportados para o hospital.

Os pilotos do voo que vinha de Istambul foram avisados pelo Serviço Nacional de Meteorologia para a turbulência severa na zona de New England.

No avião seguiam 326 passageiros e 21 elementos da tripulação.

Quando aterrou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, os serviços de emergência já aguardavam pelos passageiros.

Nas rede social Twitter circulam algumas imagens e vídeos do incidente.

WATCH: passengers with bloodied faces; blood smeared on overhead cabin. 29 injured from severe turbulence on Turkish Airlines flight from Istanbul landing at JFK Airport tonight; gashes on heads to a broken leg. 10 people taken to hospital. Video courtesy Sead Nikaj pic.twitter.com/6SbhkGuqkp