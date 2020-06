Um homem foi detido em Manhattan, Nova Iorque, depois de ter empurrado uma idosa contra uma boca de incêndio, no meio da rua. Segundo os meios de comunicação norte-americanos, Rashid Brimmage, de 31 anos, já foi detido mais de 100 vezes.

O momento foi captado pela polícia de Nova Iorque, e mostra a mulher de 92 anos a cair desamparada depois de levar um empurrão na cabeça.

Em entrevista à CBS, a vítima diz que não é capaz de acreditar que alguém possa ter feito algo assim.

Já depois de ver as imagens, a mulher ficou ainda mais incrédula: "Ele olhou para trás. Olhou para trás para me ver cair".

A idosa acabou por ser transportada para o hospital Mount Sinai Beth Israel, onde foi assistida aos ferimentos.

Segundo as autoridades, outras das detenções de Rashid Brimmage incluem agressões, assédio, resistência e abuso sexual.

Inicialmente, a polícia de Nova Iorque tinha pedido ajuda para identificar o autor da agressão à idosa, mas acabou por conseguir confirmar que a mesma foi cometida por Rashid Brimmage.

UPDATE: The suspect involved in pushing the 92-year-old female in Manhattan has been APPREHENDED. https://t.co/GseUJRTJty