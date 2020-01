Michael Iacovello, um bombeiro recém-formado, ajudou uma mulher em trabalho de parto no primeiro dia de trabalho. O caso aconteceu na semana passada em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Após o alerta, o recém-bombeiro e a sua equipa partiram para a Riverside Avenue para ajudar Obadianah Boakye-Aboagye. A nova-iorquina estava no seu apartamento, quando entrou em trabalho de parto.

Obadianah contou à CBSN que decidiu ligar para o 911, o número de emergência americano, mas quando os socorristas chegaram, era tarde demais para ser transportada para o hospital.

Segundo o bombeiro, a primeira coisa que pensaram foi em transportar a mulher para o hospital mas, assim que se depararam com o nascimento da criança, toda a equipa atuou rapidamente.

O recém-bombeiro explicou que a equipa teve acesso aos equipamentos necessários, o que permitiu que o parto acontecesse da melhor maneira sem causar danos à mãe, nem ao bebé.

Michael Iacovello graduated from the @YonkersFireDept academy Friday. This morning he helped deliver a baby girl on his first day on the job. "It was pretty nerve wracking but I had the right training." pic.twitter.com/1KnPWjwuR2