Um proprietário decidiu abdicar da renda do mês de abril de 200 inquilinos, numa altura em que a atividade económica está quase paralisada, devido à pandemia Covid-19.

A história é noticiada pela NBC, e conta a situação de Mario Salerno, que tem cerca de 80 apartamentos na zona de Brooklyn, na cidade de Nova Iorque. O homem garante que a sua maior preocupação é a saúde de quem está à sua volta: "Só quero que todos estejam saudáveis".

Eu digo-lhes para não se preocuparem em pagar-me, mas sim para se preocuparem com os seus vizinhos e com as suas famílias", acrescenta.

A decisão surgiu depois de alguns dos seus inquilinos terem demonstrado alguma preocupação com o facto de não terem dinheiro para pagar a renda, até porque muitos perderam os seus empregos devido às consequências económicas da pandemia.

Então, a 30 de março, Mario Salerno publicou a seguinte nota em todos os seus apartamentos: "Devido à recente pandemia de Covid-19, que nos afeta a todos, abdico do pagamento da renda do mês de abril".

Ainda que admita que a crise também o pode afetar pessoalmente, o proprietário afirma que a saúde e a família das pessoas estão à frente das suas preocupações económicas.

A mesma estação de televisão recolheu depoimentos de alguns dos inquilinos de Salerno que o apelidaram de «super-homem».



É um super-homem, um homem maravilhoso", referiu uma das beneficiadas pela medida, Kaitlyn Guteski.

A esperança de Mario Salerno é que outros proprietários possam tomar medidas semelhantes, como forma de conter as dificuldades económicas da população.

Os Estados Unidos são o país com mais casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo (mais de 300 mil). Registaram-se ainda perto de nove mil óbitos como resultado da doença.

Nova Iorque é mesmo a cidade mais afetada, com 63.306 casos registados, dos quais 2.624 resultaram em vítimas mortais.

A crise na Big Apple levou mesmo as autoridades a organizarem um hospital de campanha no Central Park, no coração da cidade. Pode ver as fotografias desse hospital na galeria associada ao artigo.

Além das repercussões na saúde, os Estados Unidos registam enormes consequências no setor económico. Dados oficiais apontam para mais de 10 milhões de pessoas desempregadas desde o início do surto, um recorde naquela que é uma das maiores economias do mundo.