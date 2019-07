Apesar de dormirem em espaços para sem-abrigo e, alguns, não terem uma secretária para estudarem, mais de uma centena de jovens mostraram que a força e a vontade são elementos-chave para o sucesso. Terminaram agora o ensino secundário e foram, na quinta-feira passada, homenageados em Nova Iorque, nos Estados Unidos, antes de seguirem para a faculdade.

O Departamento de Serviços para Sem-abrigo da “cidade que nunca dorme” presenteou estes estudantes por terem concluído mais uma importante etapa de um percurso difícil, mas no qual não baixaram os braços. Muitos deles preparam-se, aliás, para continuar e seguir para a universidade.

No evento, cada um destes jovens recebeu um computador e uma mochila com materiais essenciais para o ensino superior, escreve a publicação norte-americana, adiantando que há quem pretenda seguir os estudos em Cornell, universidade de Nova Iorque e ainda Stony Brook.

Só estou a pensar no quão longe conseguir chegar. Muitas vezes anda-se com a cabeça para baixo com vergonha, há pessoas que podem maltratar-nos se souberem que vivemos no sistema de abrigos,” contou Alexus Lawrence, uma das homenageadas da noite e que sonha tornar-se pediatra.