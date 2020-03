Grace Fusco morreu devido ao novo coronavírus sem saber que dois dos seus filhos também tinham morrido, pouco tempo antes, por causa da mesma infeção. A história da tragédia que se abateu sobre esta família chega-nos dos Estados Unidos, mais concretamente de Nova Jérsia, e é contada pelo The New York Times. O vírus Sars-Cov-2 também infetou quatro crianças desta família e três estão numa situação crítico.

A matriarca da família Fusco, de 73 anos, morreu na quarta-feira. Estava internada, gravemente doente com Covid-19, e respirava com a ajuda de um ventilador. Mãe de 11 filhos e avó de 27 netos, morreu sem saber que dois dos seus filhos também não tinham resistido à doença.

Foi na sexta-feira da semana passada que a família soube que havia membros infetados com o vírus. Nesse dia, deu-se a primeira morte: a da filha mais velha, Rita Fusco-Jackson, de 55 anos.

Cinco dias depois, na quarta-feira, outro dos filhos mais velhos de Grace, Carmine Fusco, morreu no hospital. Também estava infetado e, vinha-se a saber depois, morreu horas antes da mãe.

Quatro crianças também foram infetadas com o coronavírus e há três que estão em estado crítico, contou ao The New York Times Roseann Paradiso Fodera, uma pessoa próxima da família.

Tudo indica que a cadeia de infeções terá acontecido depois de um jantar de família este mês. De acordo com a comissária de saúde de Nova Jérsia, Judith M. Persichilli, nesse jantar, esteve presente uma pessoa que, por sua vez, tinha estado em contacto com um homem que morreu de coronavírus. Esse homem foi o primeiro doente a morrer de coronavírus neste estado norte-americano, a 10 de março.

Aquilo que é uma festa para a maioria das pessoas era um jantar banal para eles”, contou Roseann Paradiso Fodera ao jornal.

Agora, há mais 20 pessoas desta família em quarentena, nas suas casas.

James Matera, médico no CentraState Medical Center, em Freehold, onde esta família foi tratada, afirmou ao Times que este é um caso invulgar, que já foi levado ao conhecimento do departamento de saúde do estado e de responsáveis do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

O médico frisou ainda que os especialistas estão agora avaliar o historial clínico dos doentes em busca de pistas que permitam perceber como é que a doença evoluiu de forma tão rápida e tão grave nesta família.

Em Nova Jérsia já morreram cinco pessoas de coronavírus e 427 estão infetadas. A comissária da saúde do estado, Judith M. Persichilli, deixou apelos para que esta história trágica não se repita. A responsável pediu aos cidadãos que evitem juntarem-se em grandes grupos.

A nível global, o coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas, das quais mais de 8.750 morreram.