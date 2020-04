Na Nova Zelândia, um novo jogo está a entreter as crianças em tempos de quarentena. O objetivo é ter o máximo de peluches espalhados pela casa, para que as crianças, agora fechadas, se divirtam a caçá-los, sem ter de ir à rua. Há, até, quem lhes troque a roupa todos os dias, ou mude os bonecos de sítio, para tornar o jogo mais exigente para os pequenos caçadores.

A brincadeira está a tornar-se tão popular que até a primeiraministra, Jacinda Ardern, aderiu ao movimento, colocando um ursinho na casa presidencial em Wellington, onde se encontra a cumprir quarentena, com o marido e o filho.

E acredite: não há, mesmo, limites para a imaginação. Segundo o jornal 'The Guardian', Jivara Cohen, uma estudante que está agora em casa com a família, todos os dias monta um cenário para instalar o urso.

O desafio, viral, é inspirado no livro infantil "Vamos à caça do urso", da autoria do britânico Michael Rosen, que está internado nos cuidados intensivos. Apesar das suspeitas, ainda não existe confirmação se o escritor está infetado com Covid-19. Mesmo assim, o jogo funciona como uma espécie de homenagem a Rosen.

A Nova Zelândia decretou isolamento social obrigatório na semana passada, pelo período de um mês, de forma a tentar conter o surto causado pelo novo coronavírus. Até esta sexta-feira, o país regista 868 casos positivos, dos quais resultou 1 morto.