O dirigente da oposição russa Alexei Navalny acusou hoje o Presidente russo, Vladimir Putin, de estar por detrás do envenenamento de que foi vítima em agosto.

Navalny continua em convalescença na Alemanha depois de ter estado internado num hospital de Berlim.

Na mesma entrevista, Navalny reafirmou a sua intenção de regressar à Rússia quando estiver restabelecido do envenenamento.

"Tenho o dever de me manter como sou: alguém que não tem medo e eu não estou com medo", afirmou o principal oposicionista do Kremlin.