Foi registado esta terça-feira um terceiro caso de coronavírus em Espanha. Trata-se de um médico italiano que estava de férias em Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias.

De acordo com fonte do governo da comunidade autónoma do arquipélago, o turista provém da região da Lombardia, em Itália, uma das mais afetadas, e recorreu a uma clínica privada quando começou a sentir-se mal.

O cidadão italiano foi colocado em isolamento nesse centro clínico, mas vai ser transferido para o Hospital De La Candelaria, em Santa Cruz de Tenerife para ser sujeito a análises secundárias que depois serão enviadas para o Centro Nacional de Microbiologia Espanhol, em Madrid.

Fontes da clínica referem que o médico deu entrada com febre e que, como foi imediatamente colocado em isolamento, não terá tido contacto com os funcionários.

Este é o terceiro caso de infeção por coronavírus em Espanha e o segundo nas Canárias, depois de um cidadão alemão ter acusado positivo à presença de Covid-19, no final de janeiro.

A 9 de fevereiro, as autoridades espanholas confirmaram um segundo caso, de um cidadão britânico e que tinha ficado hospitalizado em Palma de Maiorca.