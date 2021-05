Espanha registou 17 mortes atribuídas à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde finais de agosto passado, passando o total de óbitos para 79.905, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

Os serviços de saúde também notificaram 5.482 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva para 3.668.658 o total de infetados até agora.

A incidência acumulada (contágios) continua a baixar, passando de 125 (quinta-feira) para 124 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (199), Madrid (188), Aragão (170), Andaluzia 166, La Rioja 154 e Navarra (135) e Catalunha (121).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 485 pessoas com a doença (550 na quinta-feira), das quais 109 na Andaluzia, 105 em Madrid e 74 na Catalunha.

Por outro lado, desceu para 4.813 o número de hospitalizados com covid-19 (4.941), o que corresponde a 3,9% das camas, dos quais 1.426 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (1.468), o que corresponde a 14,7% das camas desses serviços.

Os serviços sanitários espanhóis também anunciaram hoje que 8,8 milhões de pessoas já estão completamente vacinadas contra a covid-19 (18,6% da população total), e 17,7 milhões têm pelo menos uma das doses (37,3%), em cerca de 47,3 milhões de habitantes que tem o país.