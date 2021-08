A Itália contabilizou 6.599 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 e 24 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram esta sexta-feira as autoridades italianas, num momento em que a prevalência da variante Delta no país é de quase 70%.

Segundo o Instituto Superior de Saúde italiano, a variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2, identificada como mais transmissível e mais resistente, foi detetada em 69,2% dos casos de infeção analisados no país nos últimos 45 dias.

Esta variante, inicialmente detetada na Índia e que atualmente é predominante em diversos países, nomeadamente em Portugal, está presente em todas as regiões italianas e regista uma maior prevalência na faixa etária entre os 10 e os 29 anos.

Com os novos contágios, o país totaliza, até à data, 4.383.787 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

O número total de mortes atribuídas à doença covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, situa-se agora nos 128.187, segundo a mesma fonte.

Nas últimas semanas, o país tem verificado uma tendência de crescimento das infeções e isso também tem reflexo na pressão exercida sobre os serviços de saúde.

Nos hospitais italianos estão internados em enfermarias 2.449 doentes covid-19, mais 40 em relação à véspera, e 277 pacientes encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais nove em comparação ao dia anterior.

A campanha de vacinação em Itália continua e foram administradas, até à data, 70,5 milhões de doses em todo o país.

Mais de 33,7 milhões de pessoas já têm o processo de imunização completo contra a doença covid-19, número que representa 62,55% da população do país com mais de 12 anos de idade.

A partir de hoje, é obrigatório em Itália apresentar o certificado digital covid-19 para ter acesso a várias atividades como, por exemplo, comer no interior de um restaurante, ir ao cinema ou a um museu ou praticar atividades desportivas em ambientes fechados.

A medida será também ampliada, a curto prazo, ao setor da educação (nomeadamente aos docentes) e aos transportes de longo curso, segundo novas diretrizes do Governo italiano.