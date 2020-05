As autoridades de saúde italianas anunciaram esta sexta-feira que o número de mortos por Covid-19 no país ascendeu para 30.201. Nas últimas 24 horas, a Covid-19 fez mais 243 mortos.

Foram confirmados mais 1.327 casos de contágio, existindo até ao momento 217.185 infetados no país.

O número de pessoas registadas como portadoras ativas do vírus caiu, comparativamente com quinta-feira, situando-se agora nos 87.961.

Esta sexta-feira, Itália contabilizava 1.168 pessoas nas Unidades de Cuidados Intensivos, menos 143 doentes do que no dia anterior e uma redução que mantém a tendência de descida no país.

Nas últimas 24 horas, as autoridades divulgaram ainda que 99.023 pessoas foram declaradas curadas do novo coronavírus.

As regiões mais afetadas continuam sendo as do norte, com a Lombardia à frente, seguida do Piemonte e Emília-Romanha.

Segundo o presidente do Instituto Superior de Saúde, Silvio Brusaferro, a curva de contágio “está a diminuir”, acrescentando que considera que a Itália caminha para que exista um número menos elevado de infeções em todas as regiões italianas.

No entanto, Brusaferro indicou que só na próxima semana será possível ter os dados relacionados ao impacto dos primeiros dias da retoma gradual da atividade económica, iniciada em 04 de maio.

Os dados da Proteção Civil indicam que na Itália a taxa de contágio, o R0, está agora entre 0,5% e 0,7% em todas as regiões, incluindo a Lombardia, apesar de esta região ter registado hoje mais de 600 novos casos.

As autoridades continuam a pedir cautela nesta fase de desconfinamento, para procurar evitar casos como o ocorrido ontem à noite em Milão, capital da Lombardia, quando centenas de pessoas se aglomeraram numa área de lazer para tomar um aperitivo, quando foi dada permissão para reabertura de bares que forneçam bebidas para levar.

Na segunda etapa do alivio das restrições está prevista a abertura de lojas e museus, para o dia 18 de maio, e no dia 1 de junho será a vez de restaurantes, bares, cabeleireiros e empresas similares.

No entanto, várias regiões e setores estão pressionando o governo a antecipar a reabertura.

A partir da próxima segunda-feira, o Ministério da Saúde italiano e especialistas do Instituto Superior de Saúde examinarão os dados para considerar possíveis diferenciações regionais na reabertura a partir do dia 18.