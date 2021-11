Afinal, onde anda Peng Shuai, a tenista chinesa que está desaparecida desde o início do mês, depois de ter denunciado que foi abusada sexualmente por um antigo vice-primeiro-ministro chinês, Zhang Gaoli?

A mensagem que a própria supostamente terá enviado na quinta-feira, segundo a imprensa estatal chinesa, garantindo que não está desaparecida e que as acusações de abusos sexuais são falsas, não teve o efeito desejado. Em vez de acalmar as especulações acentuou-as, gerando ainda mais preocupação sobre o seu paradeiro e, claro, bem-estar.

Talvez por isso, a mesma imprensa tenha decidido divulgar neste sábado várias imagens partilhadas por Peng Shuai no WeChat, uma versão chinesa do WhastsApp, e ainda dois vídeos.

Tanto as fotografias como os vídeos foram partilhados nas contas pessoais de jornalistas chineses ligados ao Global Times, um deles o próprio chefe de redação.

Relativamente às fotos, o texto explicativo diz que aquelas foram partilhadas durante uma conversa com uma amiga, na qual Peng Shuai também terá dito "bom fim de semana". Além das imagens foi exibida uma captura de ecrã com a troca de mensagens.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu