O comediante americano Chris Cotton morreu esta quarta-feira, aos 32 anos, avançou a Comedy Central, um canal de humor dos Estados Unidos.

A cadeia de humor disse, em comunicado, que estão "devastados pela morte de Chris Cotton, um humorista hilariante, um membro adorado pela família da Comedy Central e uma alegria de estar por perto. Vamos sentir a sua falta".

Até ao momento desconhecem-se as causas da morte.

Cotton estava casado desde 2011 com Ericalynn, com quem namorava desde os tempos da escola e que está grávida do primeiro filho do casal.