As irmãs Dilaine Santos da Costa, de 36 anos, e Elaine Rodrigues dos Santos, de 33, morreram devido à covid-19 no mesmo dia, com sete horas de diferença, em diferentes cidades de Goiás, no Brasil.

O G1 conta que, devido à doença, a irmã mais velha teve que fazer uma cesariana de urgência aos nove meses de gravidez. Mas, como não podia estar perto do bebé, decidiu ficar com a irmã, que também já estava doente, para passarem juntas o período de isolamento.

Mas o estado de saúde das duas irmãs piorou e ambas tiverem de ser hospitalizadas, embora em unidades de saúde diferentes.

As duas irmãs faleceram na sexta-feira. Uma morreu às 14.00, o outro às 21.00.

“Foram dias de grande sofrimento. Foi um momento muito difícil ”, disse Erica Santos da Costa, uma outra irmã.