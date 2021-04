O ator brasileiro João Acaiabe, de 79 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira em São Paulo, vítima de covid-19.

O ator estava internado há já duas semanas mas tinha pedido à família que não divulgasse esse facto pois acreditava que iria recuperar rapidamente. No entanto, o seu estado de saúde deteriorou-se nas últimas horas e ele acabou por falecer.

No Facebook, Thays Acaiabe despediu-se do pai:

E nós passamos o nosso último Natal juntos, meu pai mais que querido, meu amor, eu não sabia que era o nosso último... Publicado por Thays Damazio Acaiabe em Quarta-feira, 31 de março de 2021

Ator, locutor e realizador, João Acaiabe ficou conhecido como o Chef Chico, no remake de "Chiquititas" /2013-2015), e Tio Barnabé, no "Sítio do Picapau Amarelo" (entre 2001 e 2006)