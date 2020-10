O empresário congolês e marido de Isabel dos Santos, Sindika Dokolo morreu esta quarta-feira num acidente de mergulho no Dubai, avançou a TVI segundo fonte próxima da família.

O empresário e colecionador de arte nasceu no antigo Zaire - hoje, República Democrática do Congo - e tinha 48 anos. Em 2002, casou-se com Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos.

Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de condolências à família de Dokolo, especialmente numa publicação feita por Isabel dos Santos no Instagram. A empresária revelou uma fotografia da família acompanhada com a descrição "O meu amor".

O artista congolês Mohombi também partilhou a sua tristeza nas redes socias, lembrando os bons tempos que viveu com o amigo Sindika Dokolo.

Descansa em paz, amigo. O teu legado vai viver para sempre", disse o cantor e dançarino.

🙏🏾 Rest In Peace my friend! Your legacy will live on forever... — - Mohombi - (@Mohombi) October 29, 2020

A notícia da morte do empresário não deixou indiferente o governo da República Democrática do Congo. O assistente pessoal do chefe de estado congolês, Michée Mulumba, disse: “Foi durante um mergulho que partiste para a eternidade. Uma atividade habitual que te arrancou da luta, dos entes queridos. Descansa em paz“.

C'est au cours d'une plongée sous-Marine que tu es parti pour l'éternité. Une activité habituelle qui t'a arraché de ton combat, de tes proches...Repose en paix, cher @SindikaDokolo! pic.twitter.com/8wnQv3DKtw — Michée Mulumba (@mimul20) October 29, 2020

Também a deputada Nacional da República Democrática do Congo, Colette Tshomba, lamentou a morte do empresário. “SinDo, decidiste deixar-nos, eu curvo-me perante ti. Descansa em paz“, disse

SinDo, tu as décidé de nous quitté , je m’incline . Reposes en paix — Colette Tshomba officiel (@colette_tshomba) October 29, 2020

O vice-presidente do Comité de Acompanhamento de Políticas Públicas da RDC publicou uma fotografia de Dokolo, sublinhando que “o vigor, espírito de luta e compromisso que tinha com um Congo justo vão fazer falta".

"Incorporou uma certa ideia de liberdade. A sua morte é uma grande perda para o país. Os meus pensamentos estão com Isabel dos Santos, com a família e entes queridos", disse Lubaya Claudel André.

Ta vigueur, ta combativité et ton engagement pour un Congo juste vont nous manquer définitivement. Tu incarnais une certaine idée de la liberté. Ta mort est une immense perte pour le pays. Pensées à @isabelaangola , à la famille et aux proches pic.twitter.com/hEqgNKhwXw — Lubaya Claudel André (@LubayaClaudel) October 29, 2020

Entre as mensagens de amor e de tristeza, há quem destaque a estranheza de uma morte inesperada, especialmente num momento em que Dokolo estava implicado nos Luanda Leaks, uma investigação que revelou os alegados esquemas financeiros do casal Dos Santos, que permitiram retirar milhões de dólares ao erário público angolano através de paraísos fiscais.