Alexis Robinault, uma instagrammer de 26 anos, foi encontrada morta na berma da autoestrada interestadual de Houston, este sábado. A causa de morte é desconhecida.

De acordo com a CNN, a polícia forense conseguiu identificar o corpo da mulher, que não apresentava qualquer ferimento visível. No entanto, o caso está a ser investigado pelo departamento de homicídios da polícia local.

Alexis Sharkey, nome que a jovem utilizada no Instagram, tinha 30 mil seguidores que acompanhavam as publicações e viagens que fazia. Recentemente, partilhou várias fotografias no estado do Texas, onde acabaria por ser encontrada sem vida.

Em declarações a uma estação de televisão afiliada da CNN, a mãe da jovem revelou que não falava com a filha desde o dia da Ação de Graças, poucos dias antes do corpo ter sido encontrado.

A mãe, Stacey Robinault, recordou que a filha “viajava o máximo que podia” e sonhava conhecer o mundo e foi sempre “fiel a si própria”.