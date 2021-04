Morreu Charles Geschke, o co-fundador da multinacional norte-americana Adobe Systems Inc. , que também ajudou a desenvolver o Portable Document Format, mais conhecido como PDF.

O empresário morreu na sexta-feira, na Califórnia, Estados Unidos, aos 81 anos.

We’re deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. https://t.co/NYoZI29num pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx