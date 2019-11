Morreu Terry O'Neill, o famoso fotógrafo que capturou imagens de dezenas de celebridades. Aos 81 anos, Terry O'Neill não resistiu a um cancro na próstata e acabou por se despedir este domingo.

Pelas suas objetivas passaram figuras como David Bowie, Elton John (que lhe prestou homenagem) ou até a rainha Isabel II. Fotografou ainda coletivos como os Rolling Stones.

Terry O'Neill took the most iconic photographs of me throughout the years, completely capturing my moods. He was brilliant, funny and I absolutely loved his company. A real character who has now passed on.



RIP you wonderful man.



Love, Elton xx#RIP #TerryONeill pic.twitter.com/6rCGqEMCry