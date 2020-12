Luke Letlow, um republicano eleito para representar o estado do Louisiana no congresso norte-americano, morreu esta terça-feira aos 41 anos, devido a complicações de saúde ligadas à covid-19. O político tinha ganho notoriedade pelas suas intervenções contra as medidas de confinamento, por considerar que o verdadeiro perigo para os Estados Unidos da América está no impacto económico da pandemia.

Internado desde 19 de dezembro, no Louisiana, acabaria por morrer na sequência de um “episódio cardíaco”, hospital de Shreveport. O médico, que revelou tratar o congressista com um ‘cocktail’ de esteroides e Remdesivir, sublinhou que Letlow não sofria de qualquer outra patologia.

“A família aprecia as preces e o apoio que tem recebido nos últimos dias, mas apela à privacidade durante estes dias difíceis e inesperados”, afirmou Andrew Bautsh, porta-voz de Letlow, através de um comunicado.

O jovem congressista, que morreu a menos de uma semana de tomar posse, era pai de duas crianças.

Através de um comunicado, a líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, já expressou o seu sentimento de pesar, lamentando “tristemente o falecimento do congressista eleito Luke Letlow”.

Recorde-se que os Estados Unidos são um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19. Apenas o estado do Louisiana conta com mais de 304 mil casos confirmados e quase 7.400 mortes, de acordo com fontes oficiais do departamento de Saúde americano.