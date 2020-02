Uma crítica de arte destruiu acidentalmente uma obra avaliada em 20 mil dólares (cerca de 18 mil euros). O incidente aconteceu durante a inauguração de uma exposição na Cidade do México. A galeria acusou a mulher de falta de profissionalismo.

Segundo os relatos divulgados pela imprensa e pelos utilizadores nas redes sociais, Avelina Lésper colocou uma lata de refrigerante vazia junto à obra do artista mexicano Gabriel Rico para tirar uma fotografia. Lésper queria expressar o seu desdém pela peça, mas a estrutura frágil, uma folha de vidro com vários objetos suspensos no seu interior, acabou estilhaçada no chão.

Parece que a peça ouviu o meu comentário e sentiu o que pensava […] o trabalho estilhaçou-se em pedaços e caiu tudo ao chão”, explicou Avelina Lésper ao Milénio, um órgão de comunicação social mexicano.

Acompañe visita guiada de Avelina Lésper a la Feria de Arte Maco en CDMX. Lamentablemente al acercarse a una obra de Gabriel Rico, el vidrio que sostenía objetos explotó. Avelina no la tocó, un vidrio demasiado delgado y su débil estructura ocasionaron el incidente. pic.twitter.com/0ilI7GAeEt — Pavel ÉGÜEZ (@paveleguez) February 9, 2020

A obra de Gabriel Rico apresentava o contraste entre uma série de objetos feitos por humanos, como bolas de futebol, e objetos provenientes da natureza, como folhas e pedras.

Num comunicado através do Instagram, a galeria de arte mexicana OMR criticou a atitude de Avelina Lésper, acusando-a de ter sido pouco profissional.

Na OMR estamos muito tristes e dececionados pelo sucedido na feira de arte na Zona Maco. Não entendemos como é que uma suposta crítica profissional de arte destruiu uma obra […] o facto da senhora Lésper se ter aproximado demasiado da obra, ter colocado uma lata de refrigerante em cima da obra para tirar uma fotografia para fazer uma crítica, ocasionou, sem dúvida, a destruição da peça. E foi uma enorme falta de profissionalismo e respeito”, lê-se na publicação.

Os visitantes que estiveram presentes na inauguração não resistiram em tirar fotografias e em partilhar as imagens nas redes sociais da obra destruída.

Deberíamos de darle las gracias a Avelina Lesper que nos está salvando de tanta mierda falsa que nos quieren meter a huevo como «Arte».

Avelina soy tu fan. pic.twitter.com/OVP14Ep9pI — Sol Arriaga V. (@SolArriagaV) February 9, 2020

Nos tocó show en Zona Maco. Avelina Lesper rompió una pieza de Gabriel Rico, se quiso huir, se declaró insolvente y pidió una cámara que lo probara. Muchxs la vimos pic.twitter.com/vcfY5ryOl8 — G. Mtz-Zalce (@grazalce) February 8, 2020