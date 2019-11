O navio humanitário "Ocean Viking" recebeu autorização para desembarcar 213 migrantes em Itália. Os migrantes resgatados pelo navio das organizações Médicos Sem Fronteiras (MSF) e SOS Mediterranée, vão desembarcar no porto de Messina, na Sicília, sul da Itália.

O Ocean Viking recebeu autorização para desembarcar em Messina, na Sicília, com as 213 pessoas resgatadas que estão a bordo do navio”, informou este domingo os MSF nas redes sociais, avisando que as condições meteorológicas estão a piorar.