O ciclone Harold deixou um rasto de destruição ao atravessar Vanuatu, no Pacífico Sul, onde algumas das regiões mais afetadas permanecem incomunicáveis, informaram as autoridades.

Não há até ao momento informação sobre vítimas mortais no arquipélago de Vanuatu, país do Oceano Pacífico formado por cerca de 80 ilhas.

O ciclone de nível 5, a categoria mais alta, com rajadas de vento até 235 quilómetros por hora, e agora em direção a Fiji, entrou na segunda-feira pela província nordeste de Sanma, onde está localizada a segunda cidade mais populosa do país, Luganville, com 13.200 habitantes.

As comunicações com parte da região de Sanma não estão operacionais, informou o Escritório Nacional de Controlo de Desastres de Vanuatu.

Em outras áreas do país foram relatadas inundações, queda de árvores, deslizamentos de terra e centenas de edifícios danificados pela chuva e pelo forte vento.

As autoridades indicaram que hoje um avião vai descolar em tarefas de reconhecimento sobre as áreas isoladas para se definir o envio de equipas de assistência.

Na semana passada, o ciclone Harold provocou a morte a 27 pessoas nas Ilhas Salomão, na sequência de um naufrágio de um navio de passageiros.