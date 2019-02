Um agente da polícia de Clermont County, no Ohio, Estados Unidos, foi no início do mês morto em serviço, deixando mulher e filho de cinco anos. “Um bom pai, um bom marido e um bom amigo” cujos colegas quiseram honrar ao dar apoio à família, sobretudo à criança agora órfã de pai.

Para honrar Bill Brewer, os colegas quiseram acompanhar durante dias a família enlutada. No dia 13 de fevereiro escoltaram o filho do agente falecido à escola.

A fotografia desse momento acabou nas redes sociais, recebendo dezenas de impressões entre os utilizadores do Twitter. “Nesta família, ninguém luta sozinho”, dizia a descrição da imagem.

Fallen Detective Brewer’s son being walked to school today. In this family, nobody fights alone! pic.twitter.com/O5XhVrq3TN — Ohio Going Blue (@OhioGoingBlue) February 13, 2019

A 2 de fevereiro, as autoridades receberam uma chamada de emergência de Pierce Township. Um homem afirmava que alguém, armado, tentava assaltar-lhe a casa. Atravessavam as paredes, afirmava, de acordo com o WKRC, um canal digital de televisão afiliado à CBS.

As autoridades vieram, entretanto, a descobrir que o homem estava sob o efeito de LSD, condição que o fez disparar sobre os agentes, quando estes entraram no apartamento. O agente Bill Brewer morreu.