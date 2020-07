Um panda vermelho, uma espécie considerada em risco, que tinha desaparecido no jardim zoológico de Ohio, nos Estados Unidos, já foi encontrado.

Kora, uma fêmea de dois anos, foi encontrada na noite de quinta-feira, quando dois visitantes do zoo a avistaram perto do recinto dos rinocerontes, informou o parque.

O zoológico tinha anunciado, na passada quarta-feira, que o animal tinha desaparecido. Preocupados, os tratadores esperavam que regressasse sozinha, uma vez que tinha dado à luz há pouco tempo e ainda estava a amamentar as crias.

Quando os visitantes a encontraram, informaram as autoridades do parque, que rapidamente chegaram ao local. Mas, com medo, o panda escalou uma árvore e dificultou o resgate.

As equipas do jardim zoológico tentaram convencê-la a descer mostrando a sua comida favorita, mas parecia que nada funcionava. Depois, os tratadores foram buscar as crias, mas mesmo assim o panda não desceu.

O resgate só foi possível quando a equipa tomou a decisão de a tranquilizar. Kora caiu numa rede e depois foi colocada numa transportadora onde está a ser vigiada pelos veterinários até acordar.

Quando isso acontecer, Kora voltará para junto das suas crias e do progenitor, que tem o nome de Tso.