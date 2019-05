Um tornado abalou a cidade de Dayton, no estado do Ohio, deixando mais de cinco milhões de pessoas sem eletricidade. Para já não há registos de mortes, mas as autoridades continuam à procura de várias pessoas desaparecidas. A tempestade deixou um forte rasto de destruição.

O serviço nacional de meteorologia dos EUA registou o tornado pelas 23:00 locais - mais cinco horas em Lisboa -, avisando a população para uma “situação extremamente perigosa”. Pouco depois da passagem da tempestade,os efeitos já se faziam sentir. O presidente da câmara de Trotwood falava em 25 mil pessoas sem luz. O número foi-se multiplicando e são já mais de cinco milhões na mesma situação um pouco por todo o estado norte-americano.

Algumas áreas parecem zonas de guerra, há casas que desapareceram completamente”, disse Jeffrey Hazel, presidente da câmara de Celina

Our home is destroyed... I never thought that this kind of thing would ever happen. I’m just glad that Josh, me, and the pets are okay. Keep Dayton in your thoughts, as more than one tornado ripped through the city. It’s completely surreal. #Dayton pic.twitter.com/28cxvgURiP — Michael Tope (@MichaelTope) May 28, 2019

Até ao momento foram encerradas 42 escolas, mas o número tende a aumentar. A porta-voz da Vectren, uma das companhias de fornecimento de gás, confirmou que o serviço vai ser suspenso em várias zonas do Ohio, de forma a “assegurar a segurança de todos os consumidores e propriedades” daquela companhia de gás natural.

As autoridades já informaram que poderá demorar dias a restabelecer todos os serviços, nomeadamente a eletricidade, e pedem à população que se mantenha longe de zonas eletrificadas, reportando sempre que sintam o cheiro a gás.

Entretanto, e como consequência do tornado, as autoridades estão a preparar a população para a ocorrência de cheias. Os estragos continuam a ser contabilizados e equipas de limpeza já vão removendo os destroços. Até ao momento estão reportados sete feridos, mas nenhum deles corre risco de vida. Foi divulgado um mapa com as várias áreas potencialmente atingidas, confirmando o Ohio e a cidade de Dayton como estando no centro da tempestade.

5/27 12:10 PM CDT: Severe storms are expected across the Midwest this afternoon into tonight. The greatest threat for tornadoes (some strong) should exist from far ern IA into nrn IL/IN this afternoon and evening. Severe storms are also expected across the central High Plains. pic.twitter.com/e2AKfcGmpv — NWS SPC (@NWSSPC) May 27, 2019

Vários avisos estão a ser emitidos por outros estados norte-americanos. As autoridades avisam para fortes cheias no Arkansas, que poderão ultrapassar todos os recordes de subida do nível das águas. O mau tempo continua a fustigar a zona centro dos Estados Unidos, depois de 130 tornados terem atingido o país na semana passada, chegando a provocar três mortos no Missouri. Um dos tornados foi filmado por um popular, no Oklahoma.