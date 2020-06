Duas crianças morreram este sábado na cidade de Tulsa, Estados Unidos, depois de o pai se ter esquecido delas no seu camião. Segundo os meios de comunicação norte-americanos, Dustin Lee Dennis adormeceu quando chegou a casa, tendo acordado várias horas depois.

O homem, de 31 anos, é agora acusado de dois homicídios em segundo grau. Ambas as crianças tinham menos de cinco anos, e passaram cerca de cinco horas fechadas dentro do camião.

Quando acordou, Dustin Lee Dennis não se lembrava de onde estavam os filhos. Foi ao camião, onde encontrou as crianças já sem vida.

Levou-as para casa e chamou de imediato as equipas médicas, que não conseguiram salvar nenhum dos rapazes.

Através do Facebook, a polícia da cidade de Tulsa afirmou a necessidade dos pais se certificarem que não deixam as crianças nos carros, numa altura em que as temperaturas na zona atingem "constantemente os 32 graus".

Este trágico acidente era perfeitamente evitável", acrescenta a nota.

Segundo a Fox23, um vizinho facultou um vídeo à polícia, onde se pode ver que o homem trancou o camião, deixando as crianças no interior.

As crianças estiveram sozinhas quase cinco horas, o tempo que estiveram trancadas no veículo", refere o relatório da polícia.

Dustin Lee Dennis foi detido e está preso na prisão de Tulsa, estado do Oklahoma.