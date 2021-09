O SPD, de Olaf Scholz, venceu as eleições na Alemanha por pouco, com 25,7% dos votos, segundo os resultados preliminares oficiais citados pela AFP.

As urnas encerraram às 17:00 (hora de Lisboa) e as primeiras projeções apontavam para um empate técnico entre SPD e CDU/CSU.

Os sociais-democratas do SPD consideraram ter um "mandato claro" para liderar um governo de coligação, o que não acontece desde 2005, quando Angela Merkel conquistou o poder para a CDU.

Segundo os resultados preliminares, o bloco CDU/CSU conquista 24.1% dos votos.

Significa isto que se antevê um longo período de negociações para a formação do novo governo alemão. As soluções deverão passar pelos partidos que se seguem.

De acordo com as primeiras projeções, os Verdes alemães, de Annalena Baerbock, terão obtido entre 14% a 15% dos votos, seguidos pelo Partido Democrático Liberal (FDP), que oscila entre os 11% e os 12%.

A formação de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão), força política excluída como potencial parceiro pelos restantes partidos com assento parlamentar, terá alcançado uma votação de 11%.

Já a votação no partido Die Linke (A Esquerda, em alemão) estará situada nos 5%, o mínimo necessário para obter presença no Bundestag (câmara baixa do parlamento federal da Alemanha).