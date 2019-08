Olli Rehn, governador do banco central da Finlândia, desistiu da corrida ao cargo de diretor-geral do Fundo Monetário Internacional. A desistência do finlandês deixa apenas Kristalina Georgieva e Jeroen Dijsselbloem como candidatos ao cargo máximo do FMI.

EU is about to vote on Europe’s candidate for IMF managing director. It is an exceptionally meaningful and motivating job. However, at this stage I withdraw my name from the ballot, so that we can achieve a broad-based consensus for the European candidate, and world-wide support.