A tempestade que atingiu na noite de sábado a cidade de Omaha, no Nebraska, Estados Unidos, deixou um grupo de três amigos encurralado dentro de um elevador, com água pelo pescoço.

Os jovens estavam em casa quando decidiram sair para ver de perto as cheias. No entanto, foram surpreendidos logo no elevador, quando a água começou a entrar dentro do elevador.

O elevador começou a tremer e a água, simplesmente, entrou lá dentro, até chegar à altura do meu pescoço", relatou Tony Luu, um dos amigos, à BBC.

Enquanto esperavam pelas equipas de resgate, Tony Luu pediu ajuda, por vídeochamada, ao colega de quarto.

Nós podemos morrer neste elevador, vem rápido ajudar-nos", pediu Tony ao telefone.

O colega de quarto de Tony e outras duas pessoas conseguiram salvar o grupo de amigos, que escapou ileso.

Puxámos a porta por dentro e eles puxaram por fora, e ela acabou por se abrir", contou Tony à BBC.

Na mesma cidade foram, ainda, resgatadas outras duas pessoas, que ficaram presas no teto de um carro no meio das enchentes.

Pair rescued from atop vehicle by police and bystanders after becoming stranded by rising flood waters near Saddle Creek Rd. and 50th St.#OmahaScanner pic.twitter.com/GjPkNJFNDU — Omaha Scanner (@omaha_scanner) August 8, 2021