Um repórter da CNN foi detido pela polícia quando estava em direto, nesta sexta-feira, dos confrontos em Minneapolis, nos Estados Unidos, na sequência da morte de George Floyd, após uma detenção violenta.

Oscar Jimenez e a sua equipa, que incluía ainda um repórter de imagem, um repórter fotográfico e um produtor, foram algemados pela polícia, mesmo depois de se terem identificado perante as autoridades.

A câmara esteve sempre ligada.

A equipa de reportagem da CNN estava posicionada à frente de um cordão policial, no momento em que é feita uma detenção de manifestantes. É possível, ainda, ver chamas a lavrar num edifício.

É então que os jornalistas são abordados por um dos agentes, que lhes pediu para saírem dali.

Sem nunca perder a calma, Oscar Jimenez mostrou as credenciais da sua equipa e disse que podiam sair dali e ir para onde as autoridades achassem melhor.

Seguiu-se a ordem de prisão, que acabaria por se estender a todos os elementos da CNN.

Como a câmara continuou ligada por mais algum tempo, até a polícia se aperceber, foi possível ver, ainda, o produtor a ser algemado.

Os jornalistas acabariam por ser libertados, depois de o governador do Estado do Minnesota, Tim Walz, ter pedido desculpas pelo sucedido, considerando mesmo as detenções "inaceitáveis".