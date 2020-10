Um ataque dos Estados Unidos no noroeste da Síria contra um grupo da Al-Qaida causou 14 mortos, disse hoje o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), organização não-governamental sediada no Reino Unido.

As Forças dos EUA realizaram um ataque contra um grupo de altos membros da Al-Qaida na Síria, que se reuniram perto de Idleb", disse a comandante Beth Riordan, porta-voz do Comando Central do Exército norte-americano.