O diretor responsável pelas alterações climáticas, gestão de recursos naturais e tecnologia na Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), Jean-Paul Adam, defende que a pandemia da Covid-19 representa oportunidades na área da tecnologia.

Durante a sua intervenção num seminário virtual (webinar), Jean-Paul Adam vincou que os países africanos devem lidar com as vulnerabilidades que perturbam a transformação digital e exemplificou com o alto custo das ligações à internet e as dificuldades na gestão da largura de banda.

De acordo com o comunicado distribuído pela UNECA, a Covid-19 trouxe uma grande perturbação à vida de todas as pessoas, mas apresenta também um conjunto de oportunidades na área da digitalização dos serviços e da comunicação.

A digitalização da banca foi também um dos temas em destaque na cimeira virtual organizada pela construtora Huawei, que organizou a Cimeira da Indústria dos Serviços Financeiros na África subsaariana 2020.

Na abertura do evento, a vice-presidente da Huawei para a região da África Austral, Liao Yong, disse que os avanços na tecnologia da informação apresentam oportunidades únicas para o setor bancário, especialmente porque 70% da população da região não tem uma conta bancária.

Todos estes avanços vão ser críticos para permitir um setor bancário vibrante na África subsaariana; como podemos ver, a junção da curva de crescimento das indústrias de comunicação e dos serviços bancários é poderosa, mas a obtenção do máximo de ganhos depende da evolução do setor bancário para a era digital", disse a responsável.