A Organização Mundial da Saúde (OMS) deu esta quinta-feira uma conferência de imprensa para um novo balanço do novo coronavírus que teve início na cidade chinesa de Wuhan.

O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avançou, a partir de Genebra, que são necessários 675 milhões de dólares (cerca de 612 milhões de euros) para fazer face ao surto.

O dinheiro terá de vir da parte dos estados-membros da Organização das Nações Unidas, da qual a OMS faz parte e que inclui Portugal.

O responsável da OMS lembrou que não há ainda vacinas para evitar o contágio ou a transmissão do vírus, nem medicamentos específicos para o tratar, sendo estas questões essenciais.

A OMS vai promover na próxima semana uma reunião de cientistas de todo o mundo para debater a epidemia, elegendo como um dos desafios a coordenação dos fundos para a investigação sobre esta doença e epidemia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicou que nos dias 11 e 12 de fevereiro decorrerá um fórum internacional para definir as prioridades a nível de investigação, numa reunião de cientistas de todo o mundo, incluindo da China.

Há também ainda desconhecimento sobre as formas exatas de transmissão e a severidade do vírus, bem como sobre a origem exata do surto, que já infetou mais de 28.600 pessoas e provocou a morte de mais de 560.