O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou esta segunda-feira que o mundo devia ter ouvido melhor quando foi declarada emergência global de saúde, devido à pandemia Covid-19, em janeiro passado, frisando que os países que seguiram as orientações da organização estão melhor do que os que as ignoraram.

Em conferência de imprensa a partir de Genebra, Tedros Ghebreyesus frisou que a Organização Mundial de Saúde declarou a 30 de janeiro “o nível mais alto de emergência global” quando o surto do novo coronavírus estava concentrado na China e só havia “82 casos” fora daquele país asiático.

Tedros Ghebreyesus acrescentou que os procedimentos aconselhados pela OMS em janeiro antes de ser declarada a pandemia – “encontrar casos, testar, isolar e rastrear contactos” – são baseados na “melhor ciência e provas disponíveis” .

“Podem ver que os países que os seguiram estão hoje numa posição melhor do que outros. Isso é um facto”, afirmou, ressalvando que cabe aos países “aceitar ou rejeitar” o que a OMS diz.

Enquanto decorria a conferência de imprensa, a OMS aproveitou para agradecer as contribuições financeiras de alguns países, entre os quais Portugal.

"Later this week WHO will launch its second #COVID19 Strategic Preparedness & Response Plan, with an estimate of the resources needed for the next stage of the global response.

I would like to thank 🇨🇳, 🇵🇹 & 🇻🇳 for their recent contributions"-@DrTedros