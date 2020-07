A Organização Mundial da Saúde alertou esta terça-feira para a complacência de alguns governos e populações com o risco de transmissão do novo coronavírus durante os meses de verão.

Margaret Harris, porta-voz da OMS, destacou em conferência de imprensa que este vírus não tem o mesmo comportamento do vírus da gripe, que tende a acompanhar estações do ano específicas.

As pessoas ainda estão a pensar em estações do ano. Aquilo que nós temos de finalmente perceber é que este vírus comporta-se de forma diferente”, afirmou a porta-voz em Genebra, sublinhando a importância da vigilância no controlo das infeções de Covid-19.