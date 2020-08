A pandemia de covid-19 abalou os sistemas de saúde em todo o mundo com relatos de interrupções de serviços essenciais em quase todos os países, segundo um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgado esta segunda-feira.

Os questionários para a elaboração do relatório provisório foram enviados a 159 países e foram recebidas 105 respostas, o que corresponde a 66% dos países.

Segundo o relatório, 80% dos 105 países estabeleceram pacotes de serviços essenciais de saúde antes da pandemia e 66% desses países já tinham identificado um conjunto básico de serviços a serem mantidos, mas ainda assim a pandemia abalou os sistemas de saúde.

Due to #COVID19 potentially life-saving emergency services were disrupted in almost 25% of responding countries with:

-disruptions to 24H emergency room services affecting 22%

-urgent blood transfusions disrupted in 23%

-emergency surgery affected in 19%

