O surfista espanhol Óscar Serra morreu na manhã deste sábado depois de ter caído de uma onda com cerca de dois metros e ter batido com a cabeça no fundo do mar. O acidente aconteceu na praia de Zicatela, em Puerto Escondido, México.

A situação foi confirmada pela Federação Espanhola de Surf, que lamenta o sucedido, aproveitando para endereçar as condolências à família e amigos do atleta.

Un día de olas grandes en Zicatela (Puerto Escondido 🌊) -hoy- nos ha dado un golpe durísimo…

Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos por la pérdida de Óscar Serra. No hay palabras para describir tanto dolor… la vida es muchas veces injusta. D.E.P. 🖤#FESURFing pic.twitter.com/fc3Gg4wsj8 — Federación ESP Surfing® (@FESurfing_) July 17, 2021

A praia de Zicatela tem algumas das melhores ondas do mundo, e pela altura dos meses de junho e julho é popular entre os melhores surfistas do mundo.

Óscar Serra estava há poucos dias no México, e acabou por entrar na água apesar da bandeira vermelha, o que costuma atrair surfistas, por ser sinal de ondas maiores.

O desportista foi socorrido com rapidez, mas os serviços médicos não conseguiram fazer nada, dado o impacto do golpe na cabeça.