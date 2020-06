As autoridades suíças estão à procura do dono de um saco com barras de ouro esquecido num comboio com destino a Lucerna, no centro do país.

O saco foi esquecido em outubro passado, mas, depois de meses de investigação, sem sucesso, o Ministério Público do cantão de Lucerna decidiu divulgar, nesta segunda-feira, a informação.

Dentro do saco estavam barras de ouro avaliadas em 170 mil euros.

Não foi explicado como as autoridades pretendem identificar o dono do ouro, mas dentro do saco ou o próprio saco poderá haver algo que permita chegar ao legítimo proprietário.

Sabe-se que o comboio em causa fazia a ligação entre as cidades de St. Gallen e Lucerna.

De acordo, ainda, com a procuradoria de Lucerna, o dono do saco tem até cinco anos para poder reaver as barras de ouro.